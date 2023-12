Europa pintada de verde. Otimismo reina antes de discurso de Jerome Powell

09h22

Ouro brilha com expectativa de alívio monetário. Dólar volta a cair

O ouro encaminha-se para a terceira semana de ganhos, perante sinais de que uma economia americana mais arrefecida vai apoiar o metal amarelo no próximo ano.



O ouro a pronto valoriza 0,51% para 2.046,75 dólares por onça.



O índice de despesas do consumidor norte-americano, apontado pelos especialistas como o indicador preferido da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) para a definição da sua política monetária, avançou 0,2% em termos homólogos, em linha com as expectativas do mercado. Já os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram mais que o esperado. Os dados vêm dar força à ideia de que o aperto monetário da Fed chegou ao fim, com o mercado a apostar na possibilidade de um corte em março. Juros mais baixos são normalmente positivos para o ouro.



Já o dólar caíu esta sexta-feira, com o euro a valorizar, após quedas acentuadas durante a noite, com os traders a avaliarem dados que indicam um abrandamento da inflação e consequente possível corte de juros.



O euro valorizava esta manhã 0,09% para 1,0898 dólares. A moeda americana perdia também face ao iéne (-0,29%) e contra o dólar canadiano (-0,31%) e o franco suíço (-0,22%).