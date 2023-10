Europa começa dia no verde e Lisboa inverte tendência. Juros agravam-se na Zona Euro

há 42 min. 09h37

Europa começa dia no verde e Lisboa inverte tendência. Philips afunda 9%

A Europa arrancou a sessão em terreno positivo, aliviando uma terceira semana de perdas, numa altura em que os investidores se preparam para centrar as atenções nos dados sobre o mercado norte-americano de trabalho.





O índice de referência europeu Stoxx 600 valoriza 0,41% para 443,13 pontos. Entre os 20 setores que compõem o "benchmark" do bloco, seguros e mineração lideram os ganhos.





Entre as principais principais praças europeias, Madrid avança 0,2%, Frankfurt sobe 0,48% e Paris valoriza 0,41%.





Londres ganha 0,26%, Amesterdão arrecada 0,22% e Milão sobe 0,76%. Por cá, a bolsa de Lisboa segue a tendência do resto da Europa, invertendo a tendência do arranque da sessão e valorizando 0,08%.





O Departamento do Trabalho norte-americano divulga hoje os dados da criação de emprego, taxa de desemprego e evolução dos salários relativos a setembro.





Uma sondagem levada a cabo pela Bloomberg junto de uma amostra de economista antecipa que as empresas tenham criado mais 170 mil postos de trabalho, arrefecendo face aos 187 mil criados em agosto.





"Hoje tudo gira em torno dos ‘payrolls’ dos EUA, pois estes serão dados-chave que poderão novamente movimentar as ‘yields", considera Diego Fernandez, "chief investment officer" do A&G Banco, citado pela Bloomberg.





Esta semana os juros agravaram-se à boleia dos dados sobre o mercado de trabalho, tendo mesmo a "yield" da dívida norte-americana a 30 anos alcançado os 5% pela primeira vez desde 2007%.





"Não espero grandes surpresas, mas qualquer valor acima de 180 mil [postos de trabalho] pode trazer novamente nervosismo ao mercado", acrescenta Diego Fernandez.



Os investidores acompanham as ações da Philips, as quais afundam 9,03%, após a empresa ter concordado com as recomendações da autoridade norte-americana para o medicamento (na sigla inglesa FDA), para implementar mais testes - face aos que já são levados a cabo pela companhia - relativamente a determinados dispositvos respiratórios e de sono.