Moody’s melhora perspetiva para o rating de Portugal

A Moody’s manteve a notação da dívida soberana de Portugal no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo"), mas melhorou o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida), que passou de estável para positivo.





"A decisão da Moody’s de alterar a perspetiva para positiva reflete a crescente probabilidade de um longo período de reformas económicas e orçamentais, de desavalancagem das famílias e das empresas não financeiras, bem como de recuperação do setor bancário, que resultarão numa melhoria contínua e sustentada da qualidade do crédito, em particular na robusteza económica e orçamental", sublinha a agência no seu relatório desta sexta-feira.





A atual dinâmica positiva decorre também, segundo a agência, de investimentos e reformas que se revelam eficazes na promoção do potencial de crescimento de médio prazo, refere a agência.

Já quanto ao facto de reiterar o atual rating, a Moody’s diz que a nota Baa2 reflete o equilíbrio entre a significativa diversificação da economia portuguesa, o nível relativamente alto da riqueza e a alta robustez institucional com o ainda elevado encargo da dívida e a exposição moderada a riscos geopolíticos e a riscos relacionados com o setor bancário.

Foi em setembro de 2021 que a agência elevou a classificação da República para o atual patamar. Entretanto, a Fitch e a Standard & Poor’s melhoraram a notação portuguesa, que está três níveis acima de "junk" mas a Moody’s continuou sem lhe mexer.

A Moody’s tem sido mais resistente do que as suas congéneres na melhoria da nota portuguesa. Foi a primeira agência a colocar Portugal no "lixo" – categoria de investimento especulativo – e a última a retirá-lo desse patamar. Mas agora, com a melhoria da perspetiva, está a sinalizar uma potencial subida do rating nos próximos 12 meses.



(notícia atualizada pela última vez às 22:09)