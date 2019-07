Procura por obrigações dos Açores supera 300 milhões

A Região Autónoma dos Açores concluiu esta terça-feira a sua primeira emissão de dívida a 10 anos, tendo colocado 223,5 milhões de euros.

De acordo com a agência Bloomberg, a procura superou os 300 milhões de euros e o preço final foi fixado em 48 pontos acima da "yield" das obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos. Na segunda-feira, dia em que a emissão chegou ao mercado, o preço oferecido aos investidores estava em 50 pontos base.

A taxa de juro ficará assim ligeiramente acima de 1%. A "yield" das OT a 10 anos estava ontem nos 0,60% e hoje cede para os 0,52%.

Os títulos que os Açores emitiram têm maturidade em 23 julho de 2029, um cupão anual, e serão cotados em Lisboa. O Beka Finance e o Credit Agricole CIB foram os bancos colocadores.



Segundo a Bloomberg, os Açores têm 247 milhões de euros em obrigações no mercado, sendo que o encaixe com esta emissão servirá para refinanciar dívida já existente e financiar alguns projetos de investimento.



Rating pode tornar resultado "ainda mais positivo"





A Região Autónoma dos Açores conta com uma notação financeira de Ba1, por parte da Moody’s, o que coloca o rating no patamar de "lixo". Já a Fitch tem uma nota de BBB-, um degrau acima do nível de investimento especulativo. Também a DBRS, na semana passada, atribuiu aos Açores uma classificação acima de "lixo".

A Fitch refere que o rating dos Açores tem por base a previsão de que o produto interno bruto (PIB) da região cresça cerca de 2,8% ao ano, "levando a um crescimento semelhante das receitas operacionais". Já a despesa operacional deverá aumentar entre 2,5% e 2,6%, segundo a Fitch.



Num comentário ao facto de a DBRS e a Fitch terem classificado a dívida dos Açores num nível acima de "lixo", o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila, assinalou que a "avaliação que os mercados financeiros internacionais fazem dos Açores, reforça ainda mais a capacidade da Região de passar a emitir nos mercados internacionais".

"Temos neste momento, conforme é do conhecimento público, a ocorrer uma primeira emissão obrigacionista a 10 anos nos mercados internacionais que, com esta classificação, poderá atrair ainda mais investidores e fazer com que o resultado desta operação seja ainda mais positivo do que aquele que já estamos a sentir nos mercados internacionais", frisou Sérgio Ávila no comunicado publicado no site do Governo Regional este sábado.



De acordo com os registos da Bloomberg, 2001 foi o último ano em que os Açores emitiram dívida no mercado internacional, colocando menos de 100 milhões de euros em títulos a 7 anos.