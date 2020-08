Alemanha obtém procura recorde em emissão de dívida a 30 anos com taxa negativa

Foram colocados 950 milhões de euros em títulos com maturidade a 16 de julho de 2021 (11 meses) com uma taxa de -0,473%. No mês passado o IGCP tinha colocado títulos desta linha (na altura com maturidade de 12 meses) com uma "yield" de -0,452%.

A Alemanha colocou 1,249 mil milhões de euros numa emissão de dívida a 30 anos nesta quarta-feira, com uma procura 2,91 vezes superior à oferta, o que representa a maior corrida a dívida germânica a longo prazo desde que os registos começaram a ser efetuados, em 1997, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.A procura recorde até então para uma emissão de dívida com esta maturidade estava nos 2,7 vezes superior à oferta, num leilão realizado em 2012, altura em que uma crise de dívida soberana afetava os países de sul da Europa.Segundo o Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH , o instituto que gere a dívida alemã, o leilão de hoje fez-se a uma taxa negativa de 0,05%, o que significa que os investidores pagaram para financiar a Alemanha a 30 anos.Por esta atura, os juros da dívida a 30 anos da Alemanha estão a cair 2,6 pontos base para os -0,057%. Na maturidade de referência, a dez anos, os juros descem também 2,6 pontos base para os 0,491%.Por norma, agosto é uma altura mais calma no que toca a emissões de dívida. Mas este ano, devido à necessidade de obter financiamento, a Alemanha já realizou três emissões de dívida a dez, 12 e agora a 30 anos.Hoje, Portugal