Portugal emite dívida a 12 meses com taxa negativa de 0,473%

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou esta quarta-feira um duplo leilão de dívida de curto prazo, voltando a conseguir financiar-se a taxas negativas.



Foram colocados 950 milhões de euros em títulos com maturidade a 16 de julho de 2021 (11 meses) com uma taxa de -0,473%. No mês passado o IGCP tinha colocado títulos desta linha (na altura com maturidade de 12 meses) com uma yield de -0,452%.





A taxa é a mais baixa desde que a 19 de fevereiro o IGCP colocou bilhetes do tesouro a 12 meses com uma taxa de -0,484%. A procura mais do que duplicou a oferta, superando o rácio registado na emissão comparável de julho (1,92 vezes).O IGCP também emitiu 300 milhões de euros em títulos com maturidade em 20 de novembro de 2020 (três meses), com uma yield de -0,501%. Na última emissão de bilhetes do Tesouro a 3 meses o IGCP tinha colocado os títulos com uma taxa de -0,48%. A taxa conseguida no leilão de hoje é a mais reduzida desde agosto do ano passado (-0,583%).A procura por títulos a 3 meses superou a oferta em 3,93 vezes, abaixo do rácio de 6,27 vezes registado no leilão de julho.Habitualmente agosto é mês de pausa nas emissões de dívida, mas o IGCP este ano quebrou a tradição devido ao aumento das necessidades de financiamento do Estado português devido à pandemia.