Construtora chinesa Country Garden admite que pode entrar em incumprimento

A Country Garden, uma das maiores construtoras da China, anunciou esta terça-feira que poderá não conseguir pagar todos os empréstimos que contraiu, numa altura em que o setor imobiliário chinês enfrenta uma grave crise de liquidez.A construtora, até há pouco considerada financeiramente saudável, foi apanhada nos últimos meses pela crise no imobiliário na China, que ameaça agora a sobrevivência de várias empresas do setor.Uma entrada em incumprimento seria catastrófica para este sector-chave da economia chinesa, que representa um quarto do produto interno bruto (PIB) do país.A empresa, que já esteve formalmente em risco de incumprimento em setembro, acabou por conseguir reembolsar 22,5 milhões de dólares (cerca de 20,9 milhões de euros) referentes a duas obrigações emitidas nos mercados internacionais ("offshore"), no limite de uma prorrogação de 30 dias.O grupo, que negociou então com os credores novos prazos para o pagamento de vários empréstimos, devia ter efetuado um reembolso referente a uma obrigação na segunda-feira, mas não conseguiu efetuar o pagamento, no valor de 470 milhões de dólares de Hong Kong (56,7 milhões de euros).O grupo dispõe agora de um período de carência de 30 dias para evitar entrar em incumprimento.No entanto, a Country Garden admitiu "não poder honrar todos os reembolsos das suas obrigações junto dos investidores estrangeiros". "Um incumprimento podia levar os credores em causa a exigir uma aceleração" dos reembolsos que lhes são devidos ou a iniciar um processo judicial, advertiu o grupo.A empresa pediu paciência aos investidores e disse que está a "avaliar as dificuldades atuais".A Country Garden disse ter contratado consultores financeiros "para avaliar a estrutura de capital e a liquidez" das filiais. "A empresa pretende continuar a cooperar e a dialogar com todos os credores para chegar a uma solução realista o mais rapidamente possível", referiu o comunicado.