A Country Garden avançou com o pagamento de juros de duas de linhas de obrigações, de 500 milhões dólares cada, apenas horas antes do encerramento do denominado período de graça, escapando assim a uma situação de incumprimento pela segunda vez nos últimos quatro dias. A informação está a ser avançada por vários media internacionais que citam fontes conhecedoras do assunto.A empresa, que chegou a ser a maior promotora imobiliária pelo volume de vendas da China, tinha falhado o pagamento de 22,5 milhões de dólares que eram devidos a 6 de agosto, deixando o mercado em alvoroço e a calcular a possibilidade de a companhia entrar em incumprimento durante os 30 dias seguintes do período de graça.

Fontes consultadas pela Reuters indicam que apesar da quantia ser modesta, uma falha no pagamento poderia levantar possibilidades de "default" noutras linhas de dívida, bem como gerar pedidos para acelerar o pagamento de juros por parte dos obrigacionistas.A empresa liderada por Yang Huiyan, considerada há dois anos a mulher mais rica da China, tem ainda 15 mil milhões de dólares em dívida que terá de desembolsar nos próximos 12 meses. Entre obrigações, empréstimos e outro tipo de financiamento, segundo informações obtidas pelo New York Times.Já na segunda-feira a gigante imobiliária tinha anunciado um acordo com os credores para a reestruturação do reembolso de obrigações denominadas em renminbis cuja data de pagamento era sábado. A Country Garden acabou por escalar mais de 20% em bolsa, estando ainda assim a perder cerca de 60% desde o início do ano.