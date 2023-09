Credores aprovam prolongamento do reembolso de seis linhas de dívida da chinesa Country Garden

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As ações da gigante chinesa Country Garden chegaram a escalar até 10% durante a sessão em Hong Kong, tendo terminado o dia a aliviar para uma subida de 3,88% para 1,07 dólares de Hong Kong, o equivalente a 2,02 euros à taxa de câmbio atual.





O movimento foi provocado pela luz verde dada pelos credores para prolongar os reembolsos de seis linhas de obrigações "onshore" por mais três anos, na ordem dos 10,8 mil milhões de yuans (1,38 mil milhões de euros), segundo fontes conhecedoras do processo, citadas pela Reuters.





Ao todo, a Country Garden pediu o prolongamento da data de reembolso de oito linhas de dívida, mas os credores, que votaram esta segunda-feira, aprovaram apenas seis.





Leia Também Country Garden negoceia novos termos para pagamento da dívida

Anteriormente, a Country Garden já tinha evitado entrar em incumprimento, após negociar a reestruturação da sua maior obrigação, um título emitido no mercado chinês, no valor de 3,9 mil milhões de yuan (cerca de 500 milhões de euros), que vai agora ser pago até setembro de 2026.





A Country Garden está a tentar não entrar em incumprimento, o que poderia traduzir-se num risco para o setor financeiro chinês ainda maior do que o suscitado pela Evergrande em 2021, uma vez que a Country Garden tem quatro vezes mais imóveis e 60% das suas vendas provêm de cidades de terceiro e quarto níveis, onde o mercado imobiliário foi mais afetado do que nas principais cidades do país.





A Country Garden, até recentemente considerada uma das promotoras mais bem geridas no contexto da crise imobiliária, anunciou na semana passada perdas de 48.932 milhões de yuan (6.222 milhões de euros) no primeiro semestre e alertou que enfrenta "falta de liquidez".





Leia Também Country Garden paga juros da dívida no último minuto e evita incumprimento

No final do semestre, o passivo total da construtora fixou-se em cerca de 1,36 biliões de yuan (171.439 milhões de euros).





No final de junho, a empresa tinha 147,9 mil milhões de yuan (18,6 mil milhões de euros) em caixa. A maior parte desta quantia foi utilizada para concluir casas que já tinham sido pagas pelos proprietários antes de serem construídas.