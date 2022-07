Cork Supply investe 8 milhões na compra de duas empresas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cork Supply comprou a totalidade do capital da francesa Bouchons Abel e 75% do capital da portuguesa Legnokaps, ambas da mesma indústria, num investimento total de oito milhões de euros.



A aquisição destas duas empresas, destaca o grupo corticeiro português numa nota enviada ao Negócios, contribui para o objetivo da Cork Supply de "continuar a crescer e apostar na indústria dos espirituosos e crescer no mercado francês dos vinhos tranquilos".





A Bouchons Abel tem uma faturação de 5,5 milhões de euros, enquanto a Legnopaks tem vendas anuais de cerca de três milhões de euros, detalha o grupo corticeiro."Não podemos deixar de investir mesmo em épocas de incerteza. Temos a ambição de crescer em áreas e mercados estratégicos e estas duas empresas vão ajudar-nos a consolidar a nossa estratégia assente na qualidade e na presença de mercados geográficos e em áreas de negócio de elevado potencial", afirma Jochen Michalski, presidente e fundador da Cork Supply.A empresa revela ainda estar a construir uma "nova fábrica sustentável", com 3000 m2, para a sua marca de 'bartops', a Talis, de forma a aumentar a capacidade de produção e expandir o negócio. O investimento deste projeto ronda os 5 milhões de euros.