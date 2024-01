Portuguesa Cork Supply investiu 1,2 milhões para criar rolha de cortiça mais consistente do mundo

Leia Também Cork Supply emite 10 milhões de euros em obrigações sustentáveis

A Cork Supply acaba de lançar a Legacy, descrita como, fruto de um investimento na ordem dos 1,2 milhões de euros em tecnologia.Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a empresa portuguesa especialista em rolhas naturais e técnicas para vinhos e espumantes indica que "a Legacy resulta da utilização de várias inovações da Cork Supply, entre elas a nova e patenteada tecnologia X100, desenvolvida em conjunto com um parceiro tecnológico, num investimento de 1,2 milhões de euros".. A X100 analisa a estrutura interna das rolhas naturais e deteta os casos anómalos que podem permitir a entrada de dez vezes mais oxigénio do que outras rolhas, 'características' que não são visíveis a olho nu no exterior da rolha".Uma tecnologia em que a Cork Supply estava a trabalhar desde 2012, "o tempo necessário para criar o algoritmo que faz a correlação entre a estrutura da rolha e a respetiva entrada de oxigénio".Esse processo levou então ao nascimento da Legacy, "a rolha natural mais consistente do mercado e classificada individualmente e com garantia de pagamento de garrafa devolvida", realça o segundo maior grupo corticeiro português, dando conta de qu"Somos obcecados pela rolha de cortiça perfeita desde que lançámos a Cork Supply na década de 80. Temos vindo a investir em tecnologias desde sempre, criando patentes e soluções que nos permitem chegar hoje ao mercado 'premium' com a rolha de cortiça natural mais perto da perfeição do mercado", afirma Jochen Michalski, presidente e fundador da empresa sediada em Santa Maria da Feira."A nova tecnologia é o corolário de uma década de investigação e vem", reforça, citado na mesma nota.A tecnologia X100 e a rolha Legacy foram apresentadas esta quarta-feira na Unified Wine and Grape Symposium, um evento da indústria que decorreu em Sacramento, na Califórnia, indica a Cork Supply.Especialista em rolhas naturais e técnicas para vinhos e espumantes, a Cork Supply, fundada e liderada por um alemão que chegou a Cascais aos cinco anos, tem quatro unidades de produção em Portugal e cinco nos principais mercados de vinho (EUA, Austrália, África do Sul, Argentina e China).