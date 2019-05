'Defaults' na China a caminho de novo recorde em 2019

Só nos primeiros quatro meses deste ano, as empresas chinesas falharam o pagamento de cerca de 5,16 mil milhões de euros em obrigações, um valor 3,4 vezes superior ao do mesmo período do ano passado.

2019 deverá marcar um novo recorde de ‘defaults’ no mercado de obrigações de 13 biliões de dólares da China, depois do forte aumento registado nos primeiros quatro meses do ano.





De acordo com dados da Bloomberg, de janeiro a abril, as empresas chinesas incumpriram o pagamento de 39,2 mil milhões de yuan (cerca de 5,16 mil milhões de euros) em obrigações, um valor 3,4 vezes superior ao do mesmo período do ano passado.