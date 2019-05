Trump "sem pressa" para fechar acordo comercial com a China

"As conversações com a China continuam a decorrer de forma agradável – não há absolutamente qualquer pressa [para fechar um acordo]", afirmou Trump num tweet publicado esta manhã.

Numa série de afirmações publicadas na rede social Twitter, Donald Trump justifica não haver pressa com o facto de agora já estar em vigor a taxa alfandegária reforçada (25%) que incide sobre um conjunto de bens chineses com um valor de 200 mil milhões de dólares.

Estas tarifas aduaneiras vão tornar os Estados Unidos "mais fortes", argumenta o residente na Casa Branca.

Talks with China continue in a very congenial manner - there is absolutely no need to rush - as Tariffs are NOW being paid to the United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & products. These massive payments go directly to the Treasury of the U.S....