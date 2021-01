EDP emite 750 milhões em dívida híbrida verde a 60,5 anos com taxa de juro abaixo de 2%  

A EDP está esta segunda-feira nos mercados com uma emissão de dívida híbrida verde, sendo que a taxa de remuneração dos títulos foi já fixada em 1,95%.

Segundo a informação que está a ser avançada pela Bloomberg, a procura está acima de 3 mil milhões de euros, sendo que a taxa de juro das obrigações baixou face ao valor inicial proposto pela elétrica. Arrancou em 2,375%, baixou depois para 2% e foi fixada em 1,95%.

A EDP já fixou também o valor da operação em 750 mil milhões de euros, pelo que a procura superou a oferta em mais de quatro vezes.

Os títulos têm maturidade em agosto de 2081, mas podem ser reembolsados ao fim de 5,5 anos. Daí terem a terminologia de 60,5NC5,5.

Quer isto dizer que a EDP pode optar por reembolsar os investidores já em agosto de 2026 (tem de comunicar até 2 de maio de 2026), e depois de cinco em cinco anos, sempre que for data de pagamento do cupão da obrigação.

Estes títulos são híbridos pois uma parte do retorno é fixa (taxa de juro) e outra é equiparada a capital. No caso dos títulos que a EDP está a emitir, a taxa de rendibilidade será fixa nos primeiros 5 anos e meio, sendo depois alterada tendo em conta uma série de pressupostos.

Segundo a recolha efetuada pelo Negócios, esta é a terceira emissão do género efetuada pela EDP. Estreou este mercado em 2015, com a colocação de 750 milhões de euros em títulos a 60 anos com uma taxa de juro e 5,5%.

Em janeiro do ano passado emitiu títulos de dívida verde híbrida a 60,25 anos com uma taxa de 4,5%, tendo colocado mil milhões de euros.

Um ano depois a EDP baixa o custo de financiamento com estes títulos para menos de metade, beneficiando com a descida das taxas de juro nos mercados, mas também com o cada vez maior apetite dos investidores por emissões deste tipo.





De acordo com os detalhes da operação, citados pela Bloomberg, o encaixe com a emissão que está hoje no mercado visa financiar, ou refinanciar, projetos de energias verdes do grupo EDP.





A operação está a cargo dos seguintes bancos: Bank of America, CAIXA, Citi, JPM, Mediobanca, Millennium BCP, Santander, SocGen e UniCredit (B&D).