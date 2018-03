EUA querem colocar 300 mil milhões em dívida e precisam da China

A necessidade do Tesouro americano colocar quase 300 mil milhões em dívida soberana surge num momento delicado, com os Estados Unidos e a China em negociações para evitar uma espiral de medidas proteccionistas.

Esta quinta-feira o Tesouro norte-americano planeia colocar 294 mil milhões de dólares em títulos de dívida soberana (de curto prazo e a 10 anos). Segundo a CNN, trata-se do valor semanal mais elevado desde 2008.