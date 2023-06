Financiar-se nos mercados fica mais caro ao Estado do que a antiga série de certificados, diz UTAO

Partilhar artigo



A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) contraria o argumento do Governo de que a mudança de condições na nova série de certificados de aforro se deve ao desajustamento dos juros pagos na linha anterior face ao mercado. Segundo a análise do gabinete, pedir emprestado aos grandes investidores fica sempre mais dispendioso ao Estado do que remunerar os aforradores individuais.



"As OT [obrigações do Tesouro] são a opç...