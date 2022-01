0,53%), resultando de uma revisão em baixa face ao guidance inicial. O fundo emitiu igualmente três mil milhões em obrigações com prazo mais curto. Neste caso, o juro foi de 0,13%, o que significa 14 pontos base inferior à taxa mid-swap do euro, que negoceia esta segunda-feira em 0,27%, de acordo com os dados finais da operação a que a Bloomberg teve acesso.



Várias entidades da União Europeu têm vindo a recorrer à emissão de dívida nos mercados internacionais para financiar o fundo de recuperação com 800 mil milhões de euros. Em setembro, Kalin Anev Janse, CFO e membro do board do FEEF e do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF), já tinha sinalizado que as obrigações emitidas pelas duas instituições estavam a assistir a forte procura internacional.



Kalin Anev Janse, CFO e membro do board do FEEF e do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF), já tinha sinalizado que as obrigações emitidas pelas duas instituições estavam a assistir a forte procura internacional."Em 2020, foi registado o maior número de sempre de investidores asiáticos [entre os investidores de fora da zona euro]", referiu Janse, citado pela Reuters. "Tivemos investidores de todo o mundo, bancos centrais, mais e mais estão a entrar na zona euro e a ver o euro como uma forte alternativa ao dólar norte-americano como reserva de valor".

O Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) esteve no mercado a emitir nova dívida a oito e a 31 anos para financiar a bazuca europeia de recuperação pós-covid. Foram colocados um total de 5,5 mil milhões de euros, mas os investidores queriam mais já que a procura por estas obrigações ficou mais de cinco vezes acima da oferta feita pela entidade liderada por Klaus Regling.Na maturidade mais longa, o FEEF colocou 2,5 mil milhões de euros, com uma taxa de juro em 0,7%. A yield acabou por se fixar 17 pontos base acima da taxa mid-swap do euro a 30 anos (