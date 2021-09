Governo “pendurado” põe bunds alemãs em sentido

As legislativas deixaram um resultado em aberto e vários partidos vão tentar formar governo até ao Natal. Apesar das ações alemãs e do euro não estarem a revelar receios, a dívida pública alemã ressentiu-se com a perspetiva de adiamento de projetos para a retoma.

