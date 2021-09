IGCP adia reembolso de 514 milhões para 2028 e 2034

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) recomprou, esta quarta-feira, 514 milhões de euros em dívida que vencia em 2022 e 2024, adiando estes reembolsos por seis e 10 anos, respetivamente.

O instituto que gere a dívida portuguesa conseguiu recomprar 330 milhões de euros da linha de obrigações com maturidade em outubro de 2022 e outros 184 milhões de euros que venciam em fevereiro de 2024.





Os títulos que foram alvo da oferta de troca tinham uma taxa de cupão de 2,2%, na maturidade a 2022, e de 5,65%, na linha de fevereiro de 2024. Taxas superiores às das linhas que o IGCP ofereceu em troca: 2,125% e 2,25%, nos títulos de 2028 e 2034, respetivamente.Estas operações têm como objetivo reduzir os esforços de reembolsos nos próximos anos. Segundo a informação divulgada no site do IGCP, os maiores esforços de reembolsos estão, neste momento, concentrados em 2022 e 2027. Portugal tem que reembolsar no próximo ano 22 mil milhões de euros e, em 2027, 19,21 mil milhões de euros.