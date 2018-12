Será a primeira operação do género realizada este ano. Objectivo passa por comprar títulos de dívida com maturidade até 2021, em troca de obrigações com prazo mais longo.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar esta quarta-feira, 5 de Dezembro, uma oferta de troca de dívida, naquela que será a primeira operação deste género realizada este ano.

O instituto liderado por Cristina Casalinho quer recomprar obrigações do Tesouro com maturidade em 2020 e 2021, oferecendo em troca obrigações do Tesouro com maturidades em 2023 e 2027.

O objectivo passará por aproveitar as baixas taxas de juro actuais para aliviar os reembolsos previstos para 2020 e 2021 para os anos posteriores.



Em 2020, sem ter em conta esta oferta, Portugal tem de reembolsar os detentores de dívida num total de 10 mil milhões de euros, sendo que em 2021 o esforço financeiro sobe para mais de 16 mil milhões de euros. Ainda assim, 2019 será um ano mais pesado em termos de reembolsos: cerca de 20 mil milhões de euros.



Com esta operação agendada para amanhã, o IGCP conseguirá aumentar também o prazo médio da dívida emitida no mercado, pois pretende comprar títulos de dívida com maturidade a dois e três anos, emitindo obrigações com maturidade de 5 e 9 anos.