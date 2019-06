IGCP volta a emitir dívida a 10 e 15 anos

O instituto que gere a dívida do Estado vai "repetir" as emissões realizadas no início de maio.

O IGCP anunciou esta sexta-feira, 7 de junho, que vai realizar um duplo leilão de obrigações do Tesouro na quarta-feira, 12 de maio, pelas 10:30.



O instituto liderado por Cristina Casalinho vai reabrir precisamente as duas linhas que já tinha emitido no duplo leilão realizado no mês passado. Habitualmente o IGCP faz um leilão por mês de títulos de longo prazo, mas com maturidades diferentes.