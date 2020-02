Mas o ponto essencial é, segundo a Bloomberg, com base na opinião de analistas, que os investidores estão sedentos de remunerações com obrigações soberanas e abriram a porta ao que há poucos anos era quase impensável: receber "pouco" para emprestar ao país com maior risco dentro da Zona Euro. Longe vão tempos em que a maioria dos investidores apostava na bancarrota grega.Em 2019, as obrigações gregas já foram as "estrelas" da Zona Euro dada a margem de evolução que tinham, mas poderão ter ainda mais caminho a percorrer. Caso entrem no programa do BCE - que regressou no final do ano passado -, há analistas que antecipam uma aproximação aos 0%, consoante o quão longe o banco central for nas compras mensais."É difícil subestimar o quão desesperados os investidores ficam quando são confrontados com 'yields' negativas", alerta à Bloomberg o analista da Allianz Global Investors, Mike Riddell. Para o analista "tudo é possível se o BCE continua a dar mais açúcar às pessoas", isto é, se a instituição liderada por Christine Lagarde mantiver a compra de dívida pública durante um longo período ou até se aumentar o montante das aquisições mensais.Já Russell Silberston, analista da Investec Asset Management, recorda que antes da crise financeira o "spread" entre as obrigações gregas a 10 anos e as obrigações alemãs no mesmo prazo era de apenas oito pontos base. Silberston não espera que se regresse a esse patamar, mas tal sugere que o atual "prémio" de 132 pontos base ainda tem margem para encolher. "Mesmo que [os juros gregos] cheguem a 0%, o spread continuaria a estar acima dos mínimos históricos", concretiza, assinalando, porém, que os mercados europeus estão a tornar-se cada vez mais distorcidos.Contudo, nem tudo joga a favor da Grécia. As obrigações do país continuam a ser tratadas como ativos de risco dada a notação financeira de investimento especulativo ("lixo"), o que as torna mais expostas à mudança do sentimento dos investidores. E ainda tem muito a melhorar até chegar ao nível de investimento: na Fitch ainda precisa de duas subidas e na Moody's e Standard and Poor's são necessárias três subidas.