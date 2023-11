A Moody’s considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de dar tempo para a aprovação do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) oferece garantias sobre o “caminho orçamental” de Portugal, apesar da queda do Governo. Alerta, contudo, para o risco de eleições inconclusivas resultarem num período prolongado de incerteza no país.





