Moody’s melhora rating da EDP, com perspetiva estável

A Moody’s procedeu nesta quinta-feira a um "upgrade" do rating da dívida de longo prazo da EDP, de Baa3 para Baa2. Passou, assim, para o penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, está dois degraus acima do patamar de "lixo".

Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) da empresa liderada por Miguel Stilwell foi revisto de ‘positivo’ para ‘estável’.

Também a classificação dada à EDP Finance foi elevada em um nível, passando igualmente para Baa3.

"A melhoria dos ratings da EDP reflete o progresso no reforço da robustez do seu perfil financeiro, com um aumento dos fundos das operações do grupo face à dívida líquida, para 18% em 2022, contra 16,1% em média no período de 2019-21", sublinha o relatório da agência de notação financeira.

A justificar esta subida da classificação está também a convicção da Moody’s de que "esta robustez será sustentada com o contínuo investimento em renováveis e redes que apoiam um sólido perfil de risco empresarial".