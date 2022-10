Mota-Engil aumenta emissão de dívida de 50 para 70 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil aumentou o montante da emissão de dívida com maturidade a cinco anos e juro de 5,75% em 20 milhões de euros. A oferta passa, assim, de 50 para 70 milhões de euros, indicou esta quarta-feira a construtora em adenda ao prospeto da oferta.



A oferta decorre até ao próximo dia 17 de outubro e contempla agora 140 mil títulos em vez dos anteriores 100 mil, com um preço unitário de 500 euros. Esta quarta-feira era o último dia em que a empresa podia aumentar o valor da emissão.



A operação inclui duas ofertas: uma de subscrição (OPS) de dívida e outra de troca (OPT).



Na OPS o montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros.



Os investidores poderão ainda ter direito a um prémio adicional de 1,25 euros por obrigação na data do reembolso final, caso a Mota-Engil não cumpra determinadas metas ligadas ao percurso ESG da empresa. Este montante - caso seja aplicado- está também sujeito a impostos.



A construtora permite também aos detentores de obrigações da emissão realizada em 2018. Essa emissão, que vence em novembro próximo, teve um montante global de 110 milhões de euros, oferecia uma taxa de juro fixa bruta de 4,5% ao ano.