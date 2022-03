Nos financia-se em 300 milhões de euros em dívida verde

Leia Também Nos emite 150 milhões de euros indexados a metas de sustentabilidade

A Nos reforçou o financiamento verde com a emissão de 300 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas e papel comercial indexados à redução de emissão de gases de efeito estufa. A telecom anunciou esta quarta-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a realizada das operações, referindo que mais de 40% da dívida já está indexada a indicadores e "targets" de sustentabilidade.A empresa liderada por Miguel Almeida contratou 300 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas e programas de papel comercial indexados a objetivos de sustentabilidade, com maturidade em 2027. Estas operações foram celebradas junto de três instituições financeiras: banco BPI, Caixa Geral de Depósitos e BCP."As linhas agora contratadas contribuem positivamente para o custo médio da dívida da Nos, que se encontra em patamares muito atrativos face às suas congéneres nacionais e europeias, bem como para a diversificação dos instrumentos de financiamento e alongamento de maturidades", explica a empresa, em comunicado.Estes financiamentos bancários ficam indexados ao objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em pelo menos 80% até 2025, em relação a 2019. A meta foi validada pela Science Based Targets initiative (SBTi), estando "em linha com a ciência climática e com as melhores práticas do setor, visando manter o aquecimento global limitado a 1,5ºC"."Com estas operações, a Nos consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização, em atingir metas 'best in class' em indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)", explica ainda a Nos, acrescentando que, no final do ano passado, tinha um rácio de dívida financeira líquida face ao EBITDA (após leasings) de 1,99 vezes.