Portugal quer emitir até 1.750 milhões de euros em dívida a médio e longo prazo

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou esta sexta-feira que vai realizar um leilão de três linhas de obrigações do Tesouro (OT) com maturidade a cinco, 10 e 28 anos.A operação irá decorrer a 14 de fevereiro, na próxima quarta-feira, pelas 10:30h, com o instituto liderado por Miguel Martín (na foto) a procurar entre 1.500 e 1.750 milhões de euros."O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 14 de fevereiro pelas 10:30 horas três leilões das linhas de OT com maturidade em junho de 2029 (OT 1.95% 15jun2029), em outubro de 2034 (OT 2.875% 20out2034) e em abril de 2052 (OT 1% 12abr2052), com um montante indicativo global entre EUR 1500 milhões e EUR 1750 milhões", pode ler-se na nota Na segunda emissão de dívida do ano, a 24 de janeiro, Portugal foi ao mercado financiar-se em 1.699 milhões de euros em três linhas de OT a quatro, 18 e 21 anos tendo pago o menor cupão no prazo mais longo.No caso da maturidade mais curta, que vence em 2028, o IGCP colocou 345 milhões de euros, com uma "yield" de 2,471%.Já na linha que vence em 2042 foram colocados 675 milhões de euros e na que finda em 2045, 679 milhões. Em ambos os casos a "yield" superou os 3%: 3,462% na dívida a 18 anos e 3,527% na dívida a 21 anos.