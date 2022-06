Portugal emite 500 milhões em dívida a três meses com juro ainda menos negativo

Filipe Silva, diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa





Leia Também BCE agenda reunião de emergência para esta manhã A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP colocou 500 milhões de euros na operação de emissão de BT, correspondendo ao montante indicativo para a colocação. O juro fixou-se em -0,302%, mais do dobro da taxa registada na última colocação comparável.

Devido à turbulência nos mercados, o Conselho do BCE está esta quarta-feira reunido de emergência para discutir o recente "sell-off" de títulos de dívida a 10 anos dos países da moeda única. Na sessão desta terça-feira, Itália registou a subida mais expressiva, com os juros bateram os 4% pela primeira vez desde 2014.



Em Portugal, superaram a

fasquia dos 3%, algo que não sucedia desde finais de julho de 2017, mas seguem agora a aliviar após o anúncio do encontro. A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos negoceiam nos 2,977%.





Portugal financiou-se em dívida de curto prazo com juro menos negativo. O país foi esta quarta-feira ao mercado para uma emissão de 500 milhões de euros em bilhetes do Tesouro (BT) com prazo em setembro de 2022 (ou seja, a três meses), num dia de volatilidade para os mercados de dívida."Apesar de Portugal ainda conseguir emitir com uma yield negativa, e receber pela emissão da mesma (yield negativa), a verdade é que essa esta tem vindo a descer de forma significativa", nota. "A alta inflação que se faz sentir no mundo e o facto de estar a ser mais duradoura do que inicialmente se previa, tem levado os bancos centrais a terminarem mais cedo os planos de compra de ativos, assim como iniciar um ciclo de subidas de taxas".-0,655% para se financiar com a mesma maturidade. Já no que diz respeito à procura, foi agora de 2,13 vezes a oferta, enquanto em abril tinha sido 3,06 vezes superior.Apesar de ter inscrito no programa de financiamento para o segundo trimestre que iria emitir bilhetes a três e 11 meses, o IGCP decidiu avançar apenas com a colocação de dívida de mais curto prazo, numa altura de instabilidade para os mercados.A inversão da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), com uma aceleração do fim da compra líquida de dívida para abrir a porta à subida dos juros de referência e travar a escalada da inflação, levou as "yields" das dívidas europeias a agravarem de forma generalizada."Os bancos centrais tentam adotar medidas que não coloquem em causa o crescimento económico. No entanto, a tarefa não tem sido fácil e o impacto imediato tem sido assistir a uma subida dos custos de financiamento em todos os setores da atividade económica e neste campo, os países mais endividados poderão ser os mais penalizados", acrescenta Filipe Silva.(Notícia atualizada com comentário)