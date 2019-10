Portugal financia-se em 1.250 milhões com juros menos negativos

O IGCP realizou um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, tendo emitido um total de 1.250 milhões de euros. Os juros continuam a ser negativos, mas menos do que no último leilão comparável.

Portugal financiou-se em 350 milhões no leilão a três meses, tendo acordado uma taxa de juro de -0,475%, o que compara com os -0,563% pagos no último leilão comparável, em agosto. A procura também diminuiu, apesar de continuar a ser elevada: 3,66 vezes a oferta.