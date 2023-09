Portugal vai emitir até 1.000 milhões de euros em obrigações do Tesouro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros,





Os leilões de dívida a longo prazo deste ano têm sido marcados por juros acima dos 3%. O último leilão com uma linha comparável a 9 anos foi realizado em março deste ano, quando o Tesouro colocou 397 milhões com um juro de 3,549%.



A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou um leilão de duas linhas de dívida a longo prazo até 1.000 milhões de euros, a realizar na próxima quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, às 10h30.A emissão,vai abranger uma linha de obrigações com 16 de julho de 2032 e a outra vai vencer a 12 de outubro de 2035Já no caso da maturidade mais longa, ou seja, até outubro de 2035, o IGCP emitiu 282 milhões com uma "yield" de 3,587%.(Notícia atualizada às 13h22)