Portugal vai emitir obrigações com maturidade até 21 anos na próxima quarta-feira

Portugal vai ao mercado de dívida, na próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, para emitir obrigações em três linhas de maturidade: a quatro, a 18 e a 21 anos.





A Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública – IGCP pretende colocar, no total, entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros nesta operação.





As obrigações que vão ser emitidas com maturidade mais longa vencem a 15 de fevereiro de 2045 e contam com um juro indicativo de 4,1%.





As obrigações com maturidade mais curta vencerão a 17 de outubro de 2028 e contam com um juro indicativo de 2,125%.





A "yield" mais baixa entre estas três linhas, é a que matura a 11 de abril de 2042 (1,15%).



Portugal espera ir ao mercado para emitir 13,9 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro este ano, de acordo com o Programa de Financiamento da República Portuguesa para 2024.



(Notícia atualizada às 13:46 horas).