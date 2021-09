Titularização de créditos do Banco CTT reduz ativos de risco em 185 milhões

O Banco CTT concluiu com êxito a operação de titularização de uma carteia de créditos automóvel, no valor de 250 milhões de euros. De acordo com um comunicado emitido pela empresa liderada por João Bento, esta operação vai permitir reduzir em 185 milhões de euros o volume de ativos ponderados pelo risco. O "spread" médio da operação situou-se em 0,64% sobre a Euribor a 1 mês, com a procura a mais que duplicar a oferta.





"A classe sénior teve ratings de AAL (DBRS) e Aa2 (Moody’s) com um spread equivalente a 0,35%, significativamente inferior ao da operação Ulisses Finance nº 1 de 2017, que se situou em 0,85%", detalha o Banco CTT, em comunicado enviado esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O banco adiantou que concluiu com sucesso a operação de titularização de créditos denominada Ulisses Finance nº 2, realizada através da sua subsidiária 321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, e que tinha sido anunciada a 10 de setembro.





"Tendo como objetivo financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando as fontes de liquidez, a titularização de 250 milhões de euros de créditos automóvel permite reduzir o volume de ativos ponderados pelo risco em cerca de 185 milhões de euros e teve, em tranches colateralizadas, um spread implícito médio de 0,64% sobre a Euribor a 1 mês", explica o mesmo comunicado.





A securitização foi colocada inteiramente junto de investidores institucionais americanos e europeus, sendo que a procura superou em mais de duas vezes a oferta. De acordo com o banco, "esta emissão sublinha a capacidade dos CTT e do Banco CTT para explorar oportunidades de otimizar o seu balanço com vista a prosseguir o seu crescimento rentável".



A operação servirá para financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando fontes de liquidez.