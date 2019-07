Taxas Euribor renovam mínimos de sempre a três e 12 meses

As taxas Euribor desceram hoje para novos mínimos de sempre a três e 12 meses e subiram a seis meses em relação a quarta-feira.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu hoje para -0,353%, mais 0,004 pontos e depois de ter descido em 17 de julho para o atual mínimo de sempre, de -0,357%. O atual valor máximo desde julho de 2018 da Euribor a seis meses, de -0,227%, foi registado em 27 de março.

A Euribor a três meses recuou para um novo mínimo de sempre, de -0,370%, menos 0,001 pontos do que na quarta-feira. O atual máximo desde julho de 2018 da Euribor a três meses, de -0,306%, foi registado pela primeira vez em 24 de janeiro.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor caiu para -0,303%, novo mínimo de sempre e menos 0,005 pontos do que na quarta-feira. A Euribor a 12 meses subiu até ao atual máximo desde julho de 2018, de -0,108%, pela primeira vez em 06 de fevereiro.

A descida destas taxas interbancárias reflete a expectativa de descida da taxa de depósitos do BCE, que está em -0,4%. Os analistas estimam que a autoridade monetária vai em breve reduzir esta taxa para -0,5%.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses entraram em terreno negativo em 2015, em 21 de abril, 6 de novembro e 5 de fevereiro, respetivamente. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.