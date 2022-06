Uma viagem aos critérios do prémio

Leia Também Em busca das melhores práticas inspiradoras

Os membros do júri

presidente da APOSOLO - Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo

diretor-geral da Valinveste

presidente do conselho de administração da EDIA

enóloga da Wine & Soul

cofundador e presidente executivo da Fundação José Neves

presidente executivo da Renova

partner da Shaken not Stirred

diretor da CEMOP e professor da FCT da UNL

presidente do ISEG

presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida

fundador e organizador do Greenfest e do Bluefest

reitora da Universidade Europeia

advogado e sócio da Gama Glória

presidente do Turismo de Portugal

Na categoria Sustentabilidade e Economia Social, os distinguidos serão divididos em subcategorias e são premiadas empresas/organizações em duas áreas distintas, Sustentabilidade e Economia Social. Nesta categoria, a escolha dos premiados é da exclusiva responsabilidade dos membros do júri.Nas categorias Agricultura Turismo e Serviços; e Inovação, Tecnologia e Indústria, há três prémios por categoria: Prémio Grande Empresa (um vencedor e duas menções honrosas), Prémio PME (um vencedor e duas menções honrosas) e o Prémio Personalidade do Ano (um vencedor).A seleção dos candidatos nas categorias Agricultura; Turismo e Serviços; e Inovação, Tecnologia e Indústria é feita com o apoio da Informa D&B e da Accenture, que definiram os critérios para selecionar os candidatos nas várias categoriasNa Agricultura, para as PME, o júri vai ter em conta a localização, beneficiando-se as empresas do interior, a taxa de crescimento do número de empregados, a importância das exportações (%) e a taxa de crescimento do volume de negócios. Nas grandes empresas, além da localização, contam o risco de "delinquency" da Informa D&B, que reflete a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 meses uma entidade registar um atraso de pagamentos superior a 90 dias face aos prazos acordados, a pelo menos um dos seus credores, a importância das exportações (%) e a taxa de crescimento do volume de negóciosNo Turismo e Serviços serão assumidos os seguintes critérios. Para as PME, o indicador de resiliência financeira da Informa D&B, que mede a capacidade de uma empresa enfrentar e reagir a um choque excecional e não previsto com impacto significativo no seu processo produtivo e/ou comercial, permitindo posicionar cada empresa relativamente ao setor em que se insere, calculado com base em quatro dimensões económicas e financeiras: estrutura de custos, estrutura de endividamento, margem de lucro e rendibilidade e eficiência de investimento, a taxa de crescimento do volume de negócios, e a taxa de crescimento do número de empregados. Nas grandes empresas, são tidos em conta o indicador de resiliência financeira Informa D&B, a margem EBITDA (%), e o VAB por vendas (%).Na Inovação, Tecnologia e Indústria, são considerados para as PME o indicador de resiliência financeira Informa D&B, a taxa de crescimento do volume de negócios, a taxa de crescimento do número de empregados e o indicador de empresas-gazela Informa D&B, que se refere a empresas de crescimento elevado com cinco ou menos anos de idade no final do período (2020). Por sua vez, para as grandes empresas vigoram o indicador de resiliência financeira Informa D&B, a taxa de crescimento do volume de negócios, a margem EBITDA (%) e o VAB por vendas (%).Esta bateria de critérios tem alguns objetivos. A localização beneficia empresas que desenvolvem atividade em regiões afastadas das grandes áreas metropolitanas do país enquanto a taxa de crescimento do número de empregados procura espelhar a capacidade de geração de emprego por parte das PME. Por sua vez o risco de "delinquency" Informa D&B pretende distinguir as empresas com maior probabilidade de registar um atraso de pagamentos para com os fornecedores e a importância das exportações premeia as empresas que se destacam na internacionalização dos negócios.O indicador de resiliência financeira Informa D&B beneficiia operacional e a capacidade de criação de valor, e o indicador de empresas-gazela Informa D&B pretende beneficiar empresas recentes no mercado com capacidade de crescimento.Sublinhe-se ainda que as decisões do júri são soberanas e irrevogáveis, não existindo qualquer tipo de recurso.As 15 personalidades da área empresarial e académica que têm a responsabilidade da atribuição dos galardões.Gabriela Cruz,Joaquim Pedro Torres,José Pedro Salema,Sandra Tavares da Silva,Carlos Oliveira,Paulo Pereira da Silva,Pedro Santa Clara,Rodrigo Martins,Clara Raposo,Filipe Duarte Santos,Maria do Céu Ramos,Pedro Norton de Matos,Hélia Pereira,Adolfo Mesquita Nunes,Luís Araújo,