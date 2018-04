Os bancos vão ser obrigados a aceitar arrendamento de casas com empréstimos à habitação?

O Governo aprovou sete propostas de diploma com alterações no âmbito do arrendamento urbano. O mote comum é incentivar o mercado do arrendamento e reduzir as situações de precariedade e uma das medidas passa por remover os actuais obstáculos à possibilidade de arrendamento de casa que tenham sido adquiridas com recurso ao crédito bancário e que se destinassem à habitação própria. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica o que está em causa.