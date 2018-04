Quais as alterações nos benefícios fiscais à criação de emprego?

O Governo avançou no Parlamento com alterações cirúrgicas a meia dúzia de benefícios fiscais, numa altura em que prepara uma avaliação geral sobre o quadro de incentivos. Um dos incentivos a sofrer alteração é o da criação de emprego, como lhe explica Elisabete Miranda, redactora principal do Negócios.