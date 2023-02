As inconformidades da realidade anunciada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sociedade em que vivemos é fortemente dependente da informação. Absorvemos dezenas de notícias diariamente que, com um maior ou menor relevo, vão marcando o nosso modo de vida. Enquanto umas têm um impacto muito limitado no tempo, sendo quase de imediato relegadas para segundo plano, outras trazem consigo consequências que, no limite, podem alterar o curso da própria vida, tal como a conhecemos. Um fator decisivo da eficácia dessa

...