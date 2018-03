André Macedo 11 de março de 2018 às 22:15

Espelho meu: não há ninguém melhor do que eu Claro que Assunção se julga melhor do que o presidente do PSD, o contrário é que seria notícia - e que espantosa notícia. A líder do CDS julga-se melhor do que Rio como se julga melhor do que António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa.