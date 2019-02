O Costa do Castelo

Carlos Costa vive num castelo que, ao invés de ser uma fortaleza inexpugnável que impede a entrada de forças infiéis no nosso sistema financeiro e as rechaça sem piedade, se transformou numa espécie de mistura entre um queijo suíço e um de Castelo Branco.

De instituição respeitável o Banco de Portugal foi perdendo importância enquanto elemento fundamental da condução de política monetária e cambial do País, tendo-se tornado um centro de emprego qualificado onde se multiplicam os estudos, as análises e as notas de informação estatística sobre diversas matérias. Além disso parece que também tem um departamento de supervisão das instituições financeiras que tem por missão receber informação sobre a atividade bancária e estar atento à comunicação social para perceber se mais algum escândalo estará para acontecer. Também se dedicam, com brilho, à emissão de moedas comemorativas e de coleção.