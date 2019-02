Armando Esteves Pereira 07 de fevereiro de 2019 às 21:08

A grande ilusão do alívio da carga de impostos Mário Centeno pode dizer que a carga fiscal do IRS baixou. Mas aumentou os impostos indiretos e mesmo em relação ao IRS, o alívio registado é apenas uma parcela do colossal aumento levado a cabo em 2012 por Vítor Gaspar.