A habitação precisa de um PIN

As dificuldades de acesso à habitação tornaram-se um grande obstáculo para as jovens famílias e para as que toda a vida confiaram no mercado do arrendamento. O aumento brutal do preço das casas, num período em que os juros sobem, e a escalada das rendas tornaram o direito básico de viver em casas condignas numa odisseia quase impossível para milhares de portugueses e imigrantes residentes.





...