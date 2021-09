A miragem da baixa de impostos

A economia portuguesa precisa de menos impostos para crescer mais. As confederações patronais apresentaram um conjunto de propostas para o Orçamento que mereciam ser ouvidas. Mas o Governo de um Estado cada vez mais gastador, que tem o poder da distribuição dos milhões da bazuca, não vai dar ouvidos às sugestões. O truque político ilusório deste outono vai ser a mexida do IRS, que pode beneficiar alguns agregados familiares, mas não acaba com a colossal pressão fiscal.