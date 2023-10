Afinal era possível fazer pior

O Orçamento do Estado para 2024 foi feito para contentar muitos eleitores que vão votar nas europeias. A descida do IRS é o doce de Medina, especialista em anestesia fiscal, uma vez que o alívio daquele imposto é compensado na tributação indireta. Mas o rival de Medina no PS, Pedro Nuno Santos, vem-nos lembrar que afinal, era possível fazer um orçamento pior.