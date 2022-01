E aos costumes dizem nada

Está quase a acabar a campanha eleitoral para as eleições do próximo domingo, não faltaram debates, polémicas, tempos de antena, animação aumentada pela incerteza revelada nas sondagens, mas o conteúdo foi muito pobre. E sobre as questões mais urgentes, como as medidas para contornar as tensões inflacionistas que estão a tirar poder de compra às famílias e vão criar uma espiral de descontentamento

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...