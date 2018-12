Armando Esteves Pereira 20 de dezembro de 2018 às 20:20

Emigrantes: Ei-los que ainda partem Nesta época natalícia os aeroportos estão cheios de emigrantes que regressam por uns dias para o convívio com as suas famílias. Os dados da emigração ainda surpreendem, apesar de o tema já não dominar a agenda mediática e política. No ano passado emigram 90 mil portugueses e só o Brexit impediu que os números fossem superiores.