O primeiro dia depois da pandemia

É uma lenta caminhada para a normalidade, mas o regresso das crianças do ensino básico às escolas, o início da venda ao postigo do comércio, assim como o fim da proibição de as pessoas se sentarem em bancos de jardim, são sinais que indicam que há uma luz ao fundo do túnel desta agonia em que a pandemia nos mergulhou.

