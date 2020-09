Armando Esteves Pereira 03 de Setembro de 2020 às 19:50

Orçamento com malabarismo

Antes da apresentação e discussão do Orçamento do Estado para 2021, António Costa ensaiou uma crise política para amarrar os partidos de esquerda na aprovação do documento. Mas este ano ainda será uma crise num copo de água, a tempestade virá depois com a previsível derrapagem das contas públicas.