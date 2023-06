Um jardim de metáforas

O Presidente da República usou uma metáfora sobre os ramos mortos que atingem a árvore toda, sugerindo a necessária poda do governo, nas comemorações do dia 10 de Junho. No magnifico vale do Douro onde seria mais natural citarmos um texto de Agustina, esse discurso lembra um filme de há 44 anos protagonizado por Peter Sellers, “Bem-Vindo Mister Chance”, que conta a história de um simples e simplório jardineiro chamado Chance.

...