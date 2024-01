Viciados no suborno eleitoral

No jogo político em Portugal ganha quem for mais eficaz em garantir aumentos de rendimentos e pensões. O presidente da Associação de Empresas Familiares chama a este fenómeno de “suborno eleitoral”. Não há partido que sonhe com o poder que escape a este paradigma. O foco parece estar ao contrário do que deveria ser, pois o crescimento da economia é que deveria gerar mais rendimentos para as famílias.