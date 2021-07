A morte silenciosa da responsabilidade política

Um ministro que tutela as forças de segurança que nos espremem o bolso pela mínima infracção ao volante é transportado a alta velocidade num carro de luxo. O carro atropela e mata um homem – Nuno Santos, um ano mais novo do que eu, casado e com duas filhas menores – que trabalha na autoestrada. O ministério emite uma nota, incrivelmente fria, na qual atira a responsabilidade para a vítima e para a concessionária da autoestrada.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...